L'annuncio di Google: il suo supercomputer per l'IA è più veloce di quello di NVIDIA

In un nuovo documento che sarà presentato all’ISCA 2023, Google sottolinea come il supercomputer composto da 4096 TPU creato appositamente per i compiti d’intelligenza artificiale abbia superato il diretto concorrente di NVIDIA.

Nella fattispecie, il gigante di Mountain View evienzia come il suo supercomputer - con TPU v4 - sia fino a 1,7 volte più veloce e 1,9 volte più efficiente a livello energetico rispetto a quello di NVIDIA basato sulla CPU A100.

Il chip TPU v4 è utilizzato per oltre il 90% dell’addestramento dei modelli d’IA dell’azienda, che sono utilizzati anche su Bard.

Il modello PaLM di Google rappresenta il più grande modello linguistico disponibile ad oggi sul mercato, ed ha impiegato più di 50 giorni per addestrarsi utilizzando due supercomputer con 4000 chip. L’innovazione principale è rappresentata dall’utilizzo di particolari circuiti ottici che garantisce scalabilità e modularità.

Secondo quanto riportato da Gizmochina, il supercomputer di Google è già stato utilizzato da Midjourney, il sistema che è in grado di generare immagini tramite prompt testuali e che è finito al centro delle polemiche per le foto fake di Papa Francesco col giubbotto bianco.

Google ha spiegato che il confronto non è stato effettuato con l’attuale chip H100 di punta di NVIDIA, e non è chiaro se sia al lavoro anche su un nuovo TPU.