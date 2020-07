L'annuncio di LG: nel 2021 arriva il primo smartphone con schermo OLED arrotolabile

L'amministratore delegato di LG, Kwon Bong-seo, ha annunciato che la sua società intende essere la prima azienda al mondo a lanciare sul mercato uno smartphone con schermo OLED arrotolabile. La distribuzione potrebbe partire già ad inizio 2021, in quanto i lavori sui primi prototipi sarebbero già partiti.

A fornire il pannello però non sarà la divisione interna LG Display, ma BOE che sarebbe stata scelta dagli ingegneri in quanto evidentemente ha soddisfatto gli standard di qualità richiesti. Proprio BOE infatti lo scorso anno aveva mostrato i primi prototipi di schermi OLED arrotolabili, che evidentemente saranno integrati nello smartphone.

I rumor sul progetto hanno iniziato a circolare lo scorso anno, a seguito della domanda di brevetto depositata da LG, ma spesso le richieste si traducono in un semplice tentativo di ampliare il portfolio. Evidentemente però non è questo il caso ed LG fa sul serio, al punto che i prototipi sarebbero già in lavorazione presso lo stabilimento di Pyeongtaek, dove dovrebbero vedere la luce le prime 1.000-2.000 unità. Solitamente sono necessari 3-4 cicli prima di dare il via alla fase finale.

Lo scorso anno, in occasione del CES 2020 LG ha presentato l'OLED TV R, il primo televisore arrotolabile del mercato, che ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico.