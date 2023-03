Grande annuncio per la NASA, lunedì 3 aprile sapremo chi andrà sulla luna

Sta arrivare un grande annuncio NASA: la prossima settimana - il 3 aprile 2023 - l'agenzia spaziale americana farà sapere ufficialmente i nomi degli astronauti diretti sulla luna dopo 50 anni dall'ultima volta. In particolare, la NASA e la Canadian Space Agency (CSA) presenteranno insieme i tre americani e un canadese che andranno sul satellite.

L'agenzia ha promesso in passato che durante le prime missioni cammineranno sulla luna la prima donna e la prima persona di colore, ma quali astronauti voleranno esattamente con le missioni Artemis è pura speculazione, poiché tutte le parti mantengono queste informazioni strettamente riservate fino all'annuncio.

Il quartetto sarà protagonista della missione Artemis 2 che verrà lanciata non prima di novembre 2024 e durante questa impresa, per la prima volta in mezzo secolo, gli esseri umani si avvicineranno nuovamente al nostro satellite. Nel frattempo, l'astronave di SpaceX dovrebbe far atterrare la missione Artemis 3 sulla superficie lunare non prima del 2025, mentre le società Axiom Space e Collins Space stanno guidando un team per sviluppare tute spaziali per le escursioni lunari.

Per abbattere il costo dell'impresa, inoltre, la NASA con i suoi "Accordi Artemis" attualmente firmati da 23 nazioni ha creato la possibilità di un quadro di esplorazione spaziale pacifica che a breve termine metterà in comune le risorse economiche di altri paesi disposti ad andare sulla luna. In poche parole i costi dell'esplorazione lunare Artemis saranno condivisi con grandi attori come l'Agenzia spaziale europea e il Giappone.

Rimaniamo in attesa, quindi, dell'annuncio degli astronauti che esploreranno di nuovo il satellite.