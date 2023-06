Grande annuncio sulle onde gravitazioni è in arrivo e gli scienziati sono entusiasti

L'universo dovrebbe vibrare di un costante ronzio a causa di un coro di onde gravitazionali prodotte da ogni supernova, ogni fusione tra stelle di neutroni o buchi neri, e persino da stelle di neutroni in rapida rotazione.

Questo mix di segnali si combina per formare un ronzio casuale o 'stocastico' noto come "sfondo di onde gravitazionali", ed è uno dei rilevamenti più ricercati in astronomia. Sembra che una scoperta su questo argomento potrebbe essere imminente, con l'Osservatorio Nordamericano Nanohertz per le Onde Gravitazionali (NANOGrav) che sta organizzando un annuncio coordinato e globale per il 29 giugno 2023.

La prima rilevazione delle onde gravitazionali è stata fatta solo pochi anni fa, nel 2015. Due buchi neri che si sono scontrati circa 1,4 miliardi di anni fa hanno inviato onde che si propagano alla velocità della luce; sulla Terra, queste espansioni e contrazioni dello spazio-tempo hanno innescato un strumento progettato e perfezionato per decenni, in attesa di rilevare proprio un evento del genere.

Gli scienziati ritengono che ci sia tra circa una fusione al minuto e diverse all'ora, con il segnale rilevabile di ciascuna che dura solo una frazione di secondo. Questi singoli segnali casuali sarebbero probabilmente troppo deboli per essere rilevati, ma si combinerebbero per creare un rumore di fondo statico; gli astrofisici lo paragonano al suono dello scoppiettio dei popcorn.

Insomma, non vediamo l'ora che sia domani (giovedì 29 giugno) per scoprire di cosa si tratta.