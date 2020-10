L'annuncio di Open Fiber: fibra ottica FWA in 117 comuni senza internet entro un anno

Prosegue l’accelerata di Open Fiber per la copertura dell’intero territorio italiano con la branda ultralarga. La società italiana ha annunciato che intende portare la fibra ottica anche nei comuni che non sono provvisti di infrastrutture per la connessione.

La società guidata da Elisabetta Ripa, secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, intende avvalersi della tecnologia FWA per coprire 171 comuni su 204 nel giro di un anno. Il quotidiano di Confindustria osserva che nella maggior parte di questi Open Fiber in precedenza aveva vinto i bandi per i fondi dell’Unione Europea, ma questo nuovo piano è stato presentato nel corso del tavolo con il Ministro Laura Pisano, con cui si è discusso del grave problema del digital divide che il lockdown non ha fatto altro che acuire.

E’ chiaro che il nuovo piano non modifica il precedente, ma anticiperà l’arrivo della connessione.

La maggior parte dei comuni sono in Piemonte (64), seguiti da Liguria (27), Molise (19) ed Abruzzo (15) , ma ne saranno presenti alcuni anche di altre regioni. Complessivamente, però, questo piano darà la connessione a 186mila cittadini.

La lista ovviamente non è stata diffusa, ma si aggiunge alle dichiarazioni del CEO Elisabetta Ripa, che nel corso di un convegno ha annunciato che la sua società ha coperto un terzo del paese.