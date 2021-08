Xiaomi annuncia CyberDog, cane robot che sfida Boston Dynamics: costa solo 1.540 Dollari!

Incredibile ma vero: Xiaomi oggi ha svelato un robot quadrupede chiamato CyberDog, definito dal brand cinese come una macchina sperimentale opensource dalle “possibilità imprevedibili” e disponibile già a breve sul mercato con un numero limitato di unità a un prezzo estremamente competitivo: soltanto 1.540 Dollari!

Gli appassionati di robotica e non solo conosceranno sicuramente Spot, robot a quattro zampe della casa statunitense Boston Dynamics in vendita dallo scorso anno a circa 74.500 Dollari. Tra gli utilizzi noti ci sono, per esempio, l’ispezione di mine e l’aiuto di medici nel trattamento di pazienti a distanza, ma le potenzialità militari non mancano – seppur non come arma a tutti gli effetti.

Nel caso di CyberDog si prevede una versatilità sorprendente: Xiaomi ha infatti sottolineato la natura opensource del robot, nella speranza che i primi utenti “spingano lo sviluppo e il potenziale dei robot quadrupedi”. Tra l’altro, inizialmente potranno accedervi solamente “Xiaomi Fan, ingegneri e appassionati di robotica”, ai quali verrà offerto in esclusiva CyberDog nelle prime 1.000 unità in commercio al prezzo detto inizialmente che, come potete capire, è sorprendentemente inferiore rispetto a quello di Boston Dynamics.

Ma veniamo alle specifiche tecniche di CyberDog: si tratta di un cane robot in grado di trottare a 3,2 m/s e dal peso di 3 kg, alimentato dalla piattaforma AI Jetson Xavier di Nvidia ed è dotato di una serie di fotocamere e sensori, tra cui sensori tattili, modulo GPS, obiettivo fisheye ultra grandangolare e fotocamera RealSense D450 di Intel per il rilevamento della profondità, per un kit che permette al robot di muoversi in maniera semi-autonoma. Non mancano la possibilità di rispondere a comandi vocali riconoscendo parole chiave e istruzioni di attivazione, oltre che il controllo tramite app per smartphone. Per personalizzare l’hardware di CyberDog, invece, troviamo tre porte USB-C e una porta HDMI, oltre che la possibilità di aggiungere sensori LIDAR, telecamere panoramiche e luci di ricerca.

Xiaomi ha affermato quanto segue: “CyberDog può analizzare l'ambiente circostante in tempo reale, creare mappe di navigazione, tracciare la sua destinazione ed evitare ostacoli. Insieme alla postura umana e al rilevamento del riconoscimento facciale, CyberDog è in grado di seguire il suo proprietario e sfrecciare intorno agli ostacoli”.

Si tratta certamente di un prodotto innovativo che ribadisce la volontà di Xiaomi di dominare in sempre più settori: il recente sorpasso di Samsung tra i produttori di smartphone europei ormai sembra essere solo un piccolo segnale delle potenzialità del brand cinese. Cosa ci riserverà per il futuro? Staremo a vedere.