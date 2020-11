L'annuncio del vaccino per il Coronavirus fa sprofondare Zoom, Netflix ed Amazon in borsa

L’annuncio di Pfizer sul vaccino per il Coronavirus, che nella fase 3 della sperimentazione ha registrato un tasso di efficacia del 90%, ha provocato un effetto a catena in borsa non solo sulla casa farmaceutica e sui listini anche europei, ma anche sulle società che hanno maggiormente beneficiato della pandemia.

Non è un caso quindi che nella fase di pre-contrattazioni, Amazon, Netflix, Zoom e Teladoc Health abbiano riportato dei cali importanti.

Zoom Video, l’app che è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale durante la prima ondata di Covid-19 in quanto utilizzata per effettuare le videoconferenze, ha perso più del 15% nel premarket. Amazon e Netflix, che hanno registrato rispettivamente un aumento delle vendite e delle visioni, invece, hanno lasciato sul terreno il 3,4 e 5,4%. Teladoc Health invece ha perso il 6,4% mentre Shopify ha registrato un calo del 5,4%.

Il titolo di Zoom da inizio anno è aumento del 653%, Netflix del 59,1% ed Amazon del 79,2%, come certificato anche dalle recenti trimestrali da record annunciate da Jeff Bezos.

Secondo gli analisti di CNBC, a beneficiare di questo annuncio saranno principalmente le società che puntano su altri settori, piuttosto che sui servizi utilizzati dalle persone mentre sono a casa. Emblematico è l’esempio di Shopify, che nel 2020 ha guadagnato il 162,8%.