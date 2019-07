L'annuncio della Von Der Leyen: 'Creeremo un fondo europeo per il clima'

La neo presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, nel corso di un discorso tenuto in Polonia ha annunciato che sotto l'Unione Europea intende creare un fondo speciale per liberare i membri da combustibili fossili, allo scopo di ridurre le emissioni e difendere il clima.

La sede dell'annuncio è anche piuttosto simbolica, dal momento che è arrivato da una nazione che proprio lo scorso mese ha bloccato la proposta dell'Unione Europea per fissare l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2025, chiedendo misure per compensare i costi conversione a nuove fonti energetiche.

"Ci saranno enormi investimenti necessari nelle regioni che dovranno intensificare l'uso di nuove tecnologie e nuovi posti di lavoro, ecco perchè creeremo il Just Transition Found, per supportarle" ha affermato la Von Der Leyen in una conferenza congiunta con il primo ministro Mateusz Morawiecki a Varsavia.

La numero uno dell'Unione Europea ha anche annunciato che ci saranno delle discussioni con tutti i paesi membri per discutere del futuro.

La costituzione di un fondo europeo per il clima potrebbe senza dubbio rappresentare un segnale forte da questo fronte. L'UE diretta dalla Von Der Leyen intende guardare anche al clima ed alle future generazioni, vedremo che politiche adotterà. Fateci sapere cosa ne pensate.