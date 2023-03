Anomalia gravitazione di Porto Rico: che succede nel punto più profondo dell'Atlantico?

Le anomalie gravitazionali sul nostro pianeta esistono e non è la prima volta che ve ne parliamo. Al confine tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico si trova la Fossa di Porto Rico, la più profonda dell'Oceano Atlantico. Qui la superficie dell'oceano è leggermente inclinata a causa da un'anomalia della gravità.

In poche parole, se si dovesse lasciare cadere un oggetto questo cadrà leggermente più velocemente che altrove sul pianeta o nell'area circostante. Le anomalie gravitazionali si verificano quando un oggetto osservato in caduta libera accelera a una velocità diversa da quella prevista dai modelli di velocità di gravità per quella posizione.

Alla fossa di Porto Rico, pensate, la gravità è risultata essere di -380 milliGal, rendendola la più grande anomalia di gravità negativa sulla Terra. Questi "sbalzi gravitazionali" non sono anormali, poiché ad esempio vicino all'equatore la gravità agisce meno che vicino ai poli, poiché siamo più lontano dalla massa della Terra.

La gravità leggermente più alta ai poli è dovuta alla vicinanza alla maggior parte della massa terrestre, quindi sotto la fossa di Porto Rico qualcosa di enorme e denso deve trovarsi sotto la superficie. In un articolo pubblicato sulla rivista Geophysical Journal International nel 1977, il geofisico Peter Molnar ha spiegato che l'anomalia era probabilmente causata da un grande "lembo sospeso" della litosfera atlantica.

"Le anomalie della gravità residua sono quindi coerenti con l'esistenza di una massa densa subcrostale, che potrebbe essere la lastra sospesa della litosfera", ha scritto Molnar nello studio. Insomma, nulla di "strano", ma solo un denso strato di roccia.