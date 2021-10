L'anomalia di Tulsa: in questo punto la voce viene amplificata e i rumori scompaiono

Su un ponte pedonale a Tulsa, in Oklahoma, è possibile trovare un cerchio sul pavimento circondato da fioriere e panche che formano, a loro volta, un cerchio più ampio attorno ad esso. Una volta entrato all'interno di questo punto, sentirai la tua voce riecheggiare verso di te, ancor più amplificata, mentre i rumori dell'esterno saranno distorti.

Si tratta di un effetto molto curioso che ha lasciato perplessi gli esperti e che hanno davvero faticato per trovare una risposta sensata al fenomeno. Non esiste una spiegazione ufficiale su come si sia formata l'anomalia, ma la causa più probabile sono le fioriere attorno ad essa che riflettono le onde sonore... e creano l'effetto. A proposito, ecco il suono segreto registrato nei lanci dei razzi.

Esistono altre "anomalie" nel mondo di questo tipo, come il "The Mystery Spot of Lake George", dove una piccola struttura rotonda in pietra ha creato alcune anomalie acustiche. Questi strani effetti si possono riscontrare anche negli edifici circolari; la cupola della Cattedrale di St Paul a Londra, ad esempio, è conosciuta come una "galleria sussurrante" dove la voce viene trasmessa attraverso il riverbero delle onde sonore.

Nel video allegato alla notizia potrete vedere l'effetto in azione: quando lo youtuber si mette al centro del cerchio, la sua voce risulterà amplificata e i suoni intorno a lui diventano più fiochi, quasi del tutto scomparsi. Impressionante, non è vero? Nulla a che vedere con l'anomalia del Grande Attrattore di cui vi abbiamo parlato un po' di tempo fa.