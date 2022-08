Per quale anomalo motivo la California ha lanciato milioni di palline in un lago?

Potrebbe sembrare un paradosso, ma i funzionari della California lanciano delle sfere nere di materiale plastico - chiamate "sfere d'ombra" - per salvare l'ambiente. La tecnica è stata utilizzata dal Dipartimento dell'acqua e dell'energia elettrica (LAWPD) di Los Angeles prima nel 2008 e poi un paio d'anni dopo nel 2015, ma per quale motivo?

Secondo quanto riportano gli esperti, questa tecnica - tra l'altro utilizzata per la prima volta dalla California - è il modo più economico per ridurre i livelli di bromato nell'acqua e prevenire la crescita delle alghe, anche se oggi ci pensa l'IA a combatterle. Nel 2008, infatti, i funzionari gettarono in un lago 400.000 di queste sfere (ognuna dal costo di circa 0.36 dollari) con risultati incredibili.

Nel 2015, invece, ne vennero scaricate 96 milioni in un bacino idrico di 70 ettari a Los Angeles capace di fornire "abbastanza acqua potabile alla città per un massimo di tre settimane". Oltre a ostacolare la crescita delle alghe e schiacciare i contaminanti, i funzionari schierarono le palline per rallentare l'evaporazione del prezioso liquido fino al 90% a causa della siccità (mentre quella di oggi è la più grave di tutte).

Una domanda, adesso, sorge spontanea: il metodo funziona davvero? Alcuni scienziati hanno dubitato della tecnica, poiché la produzione delle palline d'ombra potrebbe utilizzare più acqua di quella che si intende risparmiare.

Sebbene le sfere possano salvare 1,15 milioni di metri cubi all'anno, il processo di produzione che utilizza risorse come petrolio, elettricità e gas naturale, richiederebbe fino a 2,9 milioni di metri cubi di acqua. Tuttavia queste perdite d'acqua potrebbero essere compensate se questa fosse una misura "a lungo termine", poiché tali oggetti dovrebbero durare circa 25 anni.