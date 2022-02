Anonymous alza il tiro: in rete 40mila documenti dell'istituto nucleare della Russia

L’offensiva di Anonymous contro la Russia continua, ed il gruppo di hacktivisti continua ad alzare il tiro nei confronti della nazione guidata da Vladimir Putin, che in queste ore ha dato il via ai negoziati con l’Ucraina in Bielorussia.

Poco dopo la rivendicazione di Anonymous ai danni del servizio ferroviario della Bielorussia, sull’account Twitter ufficiale di Anonymous che in queste ore sta coordinando le operazioni degli hacker di tutto il mondo è apparso un archivio da 2 gigabyte contenente oltre 40mila documenti provenienti dal Russian Nuclear Safety Institute. Nello screenshot, si legge che il “Network Battallion 65 ha fatto divertire un pò il Moscow Nuclear Safety Instititute. Non abbiamo le conoscenze per tradurre tutti questi documenti, che sono scritti in lingua russa. Ma fateci sapere se trovate qualcosa d’interessante”.

L’attacco arriva in un momento di altissima tensione dal fronte nucleare: proprio nella giornata di ieri, in risposta alle dure sanzioni arrivate dall’Unione Europea e gli Stati Uniti, il presidente della Russia Vladimir Putin aveva ordinato alle forze russe di deterrenza nucleare di mettersi in allerta, segnando una nuova drammatica escalation nella guerra in corso in Ucraina.

Non si è fatta attendere la contro risposta di Anonymous che ha dichiarato guerra a Putin mettendo in atto una serie di azioni contro la propaganda della Federazione Russa.