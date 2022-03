Anonymous attacca Nestlè per farle chiudere in Russia: 10GB rubati

Dopo l'ultimatum di Anonymous alle società occidentali ancora attive in Russia, in cui si concedeva un limite ultimo di 48 ore per abbandonare il mercato del Paese eurasiatico, il collettivo di hacker anonimi annuncia la sua prima rappresaglia.

A pagare il conto per primo sarebbe Nestlé. Il gigante del settore food sarebbe finito nel mirino del gruppo per via della sua permanenza entro i confini russi. Tutte le società che continuano a operare in Russia, infatti, sono considerate da Anonymous come parte attiva nel finanziamento della guerra in Ucraina, che è già costata la vita a migliaia di civili e che ha causato un disastro umanitario senza precedenti negli ultimi 70 anni, con oltre 3,5 milioni di ucraini che hanno già varcato il confine verso l'Unione Europea.

Ad annunciare il primo colpo è stata la stessa Anonymous. In un breve tweet, il collettivo ha annunciato di aver raccolto 10GB di dati tra cui email, password e liste di clienti aziendali di Nestlé. Come prova, in un tweet successivo il gruppo ha condiviso parte di questo database in un leak da 50 kB, solo per lasciar intendere le proporzioni dell'attacco.

Inoltre, il gruppo Anonymous non si è lasciato pregare nell'utilizzo di hashtag che invitano al boicottaggio della nota multinazionale del settore alimentare. Ricordiamo che Anonymous ha anche hackerato la TV Russa, riuscendo a trasmettere filmati della guerra in contrasto con la propaganda del Cremlino.