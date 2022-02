Anonymous colpisce ancora: siti media russi hackerati, chiedono ai cittadini di agire

Dopo avere disattivato il sistema ferroviario russo e bielorusso, Anonymous sembrerebbe avere condotto un nuovo attacco hacker ai danni di diversi siti Web mediatici legati al Cremlino. I vari portali sarebbero stati completamente modificati in un semplice messaggio contro la guerra, assieme a un avviso alle famiglie russe.

Stando a quanto riportato dagli esperti di Reuters, i siti della agenzia di stampa statale russa TASS, di rbc.ru, kommersant.ru, fontanka.ru e iz.ru del news outlet noto come Izvestia avrebbero tutti subito interruzioni durature inizialmente caratterizzate dalla semplice impossibilità di accedervi. In alcuni casi, però, le pagine riportavano messaggi pro-Ucraina e contro la guerra.

Nello specifico, il testo riporta quanto segue, riferendosi alle famiglie russe nel tentativo di informarle di cosa sta accadendo veramente in Ucraina: “Cari cittadini, vi esortiamo a fermare questa follia, a non mandare a morte certa i vostri figli e mariti”. Segue poi una nota scritta “per conto dei giornalisti”: “Putin ci sta costringendo a mentire e ci sta mettendo in pericolo”, riporta.

Alcuni media russi e internazionali riportano con fermezza che dietro questa nuova offensiva ci sarebbe proprio Anonymous, e la conferma si troverebbe anche nella condivisione delle notizie dedicate da parte degli account Twitter con cui Anonymous diffonderebbe notizie al suo riguardo.

Sempre oggi, invece, Anonymous ha pubblicato documenti dell’istituto nucleare russo.