Anonymous dichiara guerra alla Russia: 'è l'inizio della nostra cyber war'

In risposta al massiccio attacco DDoS ai danni dei siti web dell’Ucraina, di cui abbiamo ampiamente parlato qualche giorno fa, che è seguito dall’operazione militare della notte tra il 23 ed il 24 Febbraio 2022, è sceso in campo anche il collettivo di hacker di Anonymous.

Tramite una un post pubblicato in tarda serata sul proprio account Twitter ufficiale, Anonymous ha annunciato di aver ufficialmente iniziato una cyber war contro il governo di Vladimir Putin. Un breve, ma emblematico tweet in cui Anonymous ha dato il via all’operazione di attacco ai siti web governativi della Federazione Russa.

Nelle ore successive Anonymous ha rivendicato varie operazioni ed attacchi hacker che hanno messo ko vari siti web legati al Governo ed anche il canale informativo di propaganda RT News.

Come osservato da molti, infatti, se fino a qualche ora si fa si tentava di accedere al sito web del Cremlino, si veniva reindirizzati ad un altro indirizzo, mentre lo stesso è avvenuto anche sul sito web della Duma.

Vari account Twitter legati al collettivo hanno pubblicato tweet in cui hanno condannato l’attacco missilistico e militare ancora in corso in Ucraina, ed i membri del gruppo hanno messo in guardia la Russia dal fatto che le operazioni di cyber war potrebbero intensificarsi nel corso delle prossime ore, colpendo anche altri obiettivi sensibili della Federazione.