Anonymous contro Elon Musk: nel fotomontaggio diventa Hitler

Dopo l’avvertimento dell’Unione Europea ad Elon Musk per il ban dei giornalisti da Twitter, anche Anonymous mostra tutto il suo disappunto nei confronti della nuova politica decisa dal neo CEO del social network e per le controverse decisioni.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, che pubblichiamo sotto questa forma in quanto il tweet originale potrebbe anche essere rimosso, il gruppo di hacktivisti ha diffuso un fotomontaggio in cui il look del CEO di SpaceX e Tesla riprende quello di Hitler. A condire la fotografia non c’è alcun messaggio testuale, tanto meno avvertimenti o minacce nei confronti di Musk.

Il messaggio però è quanto mai esplicativo ed è evidente che il gruppo di hacker sia contro le decisioni assunte dal magnate sudafricano, che ha modificato le politiche del social network per bannare l’account ElonJet che tracciava il suo jet privato.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stata la decisione di Twitter di sospendere i profili di molti giornalista che avevano pubblicato la posizione del suo jet. La lista comprende anche firme autorevoli come Ryan Mac del New York Times, Donie O’Sullivan della CNN, Drew Harwell del Washington Post, Micha Lee di The Intercept, Matt Binder di Mashable, Aaron Rupar e Tony Webster.