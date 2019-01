Anonymous Italia lancia OpGreenRights contro il riscaldamento globale

Torna attiva Anonymous Italia, e questa volta se la prende con i potenti del mondo, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui tempi del surriscaldamento globale e le ricerche per le guerre nucleari.

Attraverso il classico post pubblicato sul blog ufficiale, Anonymous innanzitutto rivendica il fatto di essere nato come "un ideale, che unisce le persone del mondo nella lotta per i diritti umani e la libertà".

Proprio per tale ragione, è stata creata una nuova frazione: Operation Green Rights, definita "un riassunto della nostra frustrazione nel vedere la razza umana asservita ai soldi di Dio, per il quale si commette assassinio, sfruttamento e oppressione dei popoli, ciò va oltre ogni principio di democrazia e del rispetto umano, che dovrebbe essere la base di ogni moderno paese civile".

Operation Green Rights si sofferma sul fatto che i potenti del mondo spendono "milioni di miliardi soltanto per le ricerche e per le guerre nucleari, tagliando così fondi utili per la ricerca sulle energie rinnovabili, tutto questo mentre le petroliere affondano in mare causando un danno ecologico inestimabile ed irreparabile al nostro Pianeta.

Inoltre, dovremmo tutti essere consapevoli del surriscaldamento globale in atto, causato dagli accordi di queste politiche.

I ghiacciai si stanno sciogliendo più velocemente di quanto previsto decenni fa, aumentando così il livello del mare.

Per non parlare del buco dell'ozono , che favorisce il cambiamento climatico rendendolo pessimo per la popolazione, estinguendo centinaia di specie animali.

Le attuali politiche delle grandi aziende e dei governi, in cambio di denaro, non sta opprimendo solo i nostri diritti, ma anche quelli di ogni altro essere vivente".

Il post assume a tutti gli effetti di un manifesto delle future operazioni, ma chiaramente come sempre non potevano mancare i link privatebin ai siti web hackerati. Questa volta è toccato al Fire & Gas Systems, Fire Fighting Systems, Analyzer Systems, Pressurized Cabinets and Air Conditioning Units, Euronova International, Optimus - Calibration, testing and maintenance of lab equipment by European Lab Services, Cabel Energy, Scott Petroleum Corporation, REP, ed Specialized Company for Energy Services.