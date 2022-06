Anonymous Italia risponde a Killnet: ko il sito web della Polizia di Mosca

In risposta all’attacco di Killnet all’Italia, è arrivata la controffensiva di Anonymous. Come spiegato dal sito web Difesa&Sicurezza, il gruppo di hacktivisti ha subito messo in campo la replica contro gli hacker filorussi.

Nella fattispecie, Anonymous Italia ha attuato la classica tattica dell’occhio per occhio e dopo che Killnet aveva messo ko il sito web della Polizia di Stato, ha lanciato un attacco ai danni della Polizia di Mosca.

Tramite l’account Twitter AnonSquad, Anonymous ha rivendicato un tango down ai danni del sito web mvd.ru, il sito web della Polizia di Mosca che già negli scorsi giorni era stato vittima di un attacco analogo che aveva costretto la Federazione a fermare temporaneamente alcune operazioni.

Sin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Anonymous ha lanciato una serie di attacchi anche ai danni del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Negli ultimi tempi però ha iniziato una vera e propria cyber-guerra tra Anonymous e Killnet, che se le sono promesse a vicenda.

Anonymous però ha sferrato un importante colpo a Killnet, svelando l’identità di uno dei leader. Killnet, dal suo canto, si è anche complimentato con gli esperti di cybersicurezza italiani, invitando il Governo ad aumentare lo stipendio e spendere più fondi per premiare coloro che lavorano al CSIRT.