Anonymous lancia #RevengeGram: parte la guerra al revenge porn e pedopornografia

Ha avuto rilevanza nazionale la scoperta del network di revenge porn su Telegram, al punto che si sono mossi anche VIP come Fedez per segnalare il tutto alle autorità preposte. In campo però sono scesi anche gli hacktivisti di Anonymous che hanno lanciato #RevengeGram.

Il gruppo di hacker ha infatti lanciato un avvertimento nemmeno tanto velato a coloro che gestiscono questo traffico di revenge porn e pedopornografia, e con un tweet pubblicato sull'account ufficiale Twitter ha affermato l'avvio di un'operazione "di pulizia del web da perversi e molestatori sessuali".

Anonymous e Lulzsec Italia però vogliono andare a fondo e non hanno intenzione di risparmiare nessuno: "su Telegram esistono gruppi, persone, canali e bot che condividono materiale pedopornografico, pubblicando contenuti che mettono a serio rischio i minori e le loro famiglie. Ci sono tutti quei contenuti definiti revenge porn che mettono pubblicamente alla gogna persone, per la maggior parte donne e ragazze, che hanno condiviso le proprie foto intime fidandosi del destinatario. Per questo abbiamo deciso di lanciare l'operazione OpRevengeGram con lo scopo di contrastare questi infami criminali che celandosi dietro l'anonimato di internet si fanno beffe della società fregandosene delle possibili conseguenze che le loro azioni hanno sulle vittime" scrivono in quella che sembra una vera e propria dichiarazione di guerra, condita dal classico video messaggio.