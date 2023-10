Anonymous, messaggio ad Elon Musk: "attiva Starlink a Gaza"

Coloro che hanno avuto modo di seguire gli ultimi aggiornamenti da Gaza saranno sicuramente a conoscenza dei massicci bombardamenti che l’esercito israeliano sta effettuando dalla serata di ieri, e che hanno isolato completamente la Striscia. Il gruppo di hacker di Anonymous ha voluto inviare un messaggio ad Elon Musk.

In un messaggio prima testuale pubblicato su X, e poi video caricato su YouTube, Anonymous si rivolge direttamente al CEO di SpaceX e Tesla, a cui ricorda che “la popolazione di Gaza è nell’oscurità totale, oscurata da Israele, senza accesso a Internet ed è segregata dal mondo. Ci sono molti palestinesi che non sostengono Hamas ma soffrono a causa della punizione collettiva operata da Israele. Chiediamo a Elon di dare alla gente di Gaza l'accesso a Internet, in modo che possano riferire dal campo sulle atrocità che avvengono, in modo che possano raggiungere i loro parenti in tutto il mondo e far loro sapere che sono ancora vivi”.

Nelle righe successive, Anonymous chiede ad Elon Musk di attivare il servizio satellitare Starlink anche a Gaza, in quanto tutte le linee sono state tagliate o bombardate. L’accesso ad internet infatti è fondamentale anche per gli ospedali ed i veicoli di soccorso, ed anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avanzato richieste di questo tipo in quanto non riesce a mettersi in contatto con i propri dipendenti.

“Mostra un po' di umanità, Elon. Dimostra che tutti i nostri tweet hanno torto su di te con questa azione. Le persone hanno bisogno del tuo aiuto. Sono disperati. Non sappiamo nulla degli orrori di Gaza perché sono stati completamente tagliati fuori dal mondo” è l’appello di Anonymous.

Lo scorso anno, Elon Musk ha attivato Starlink in Ucraina a seguito dell’inizio dell’attacco da parte dell’esercito russo.