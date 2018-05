Anonymous prende di mira Symantec: compromesso il sito web dello sviluppatore di Norton

Anonymous, il gruppo di hacktivisti informatici, torna a far parlare di se a qualche mese di distanza dall'attacco informatico al Ministero dell'Istruzione. Questa volta gli hacker hanno preso di mira uno degli sviluppatori di antivirus più popolari al mondo, Symantec.

L'attacco, avvenuto nella notte tra il 4 ed il 5 Maggio, è stato rivendicato solo di recente. Anonymous, come da protocollo, ha compromesso il sito web della compagnia che sviluppa, tra gli altri, l'antivirus Norton.

Come sempre sul sito web è stato inserito il logo di AnonPlus, con tanto di manifesto sotto. L'attacco è avvenuto ai danni della pagina KG Web Protection, che ancora oggi non è raggiungibile per manutenzione, ma nella cache di Google è presente una pagina in cui è possibile vedere una testimonianza dell'attacco.

Nella rivendicazione si legge che “AnonPlus mette offline siti che contribuiscono attivamente al controllo delle masse, i quali, manipolando informazioni e opinioni, creano false realtà”, ma gli stessi hacker sottolineano più volte di far parte del gruppo Anonymous.

Nel manifesto, invece, sostengono che "AnonPlus diffonde idee senza censura, crea spazi per divulgare in maniera diretta, mediante defacciamento di massa, notizie che nei media gestiti ad uso e consumo di chi ci controlla non trovano spazio, al fine di ridare dignità alla funzione stessa dei media. AnonPlus mette offline siti che contribuiscono attivamente al controllo delle masse, i quali, manipolando informazioni e opinioni, creano false realtà. AnonPlus non agisce per interessi personali o politici, non ha capi, si muove per l'interesse del popolo e per restituire al popolo la sovranità; AnonPlus e' aperta a ogni proposta del popolo, per il popolo."