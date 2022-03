Anonymous contro Putin: modificati i dati di navigazione dello yacht del presidente russo

La controffensiva di Anonymous contro la Russia e Vladimir Putin continua. Il gruppo di hacktivisti infatti non ha preso di mira solo le compagnie statali della Russia e Bielorussia, ma direttamente il leader del Cremlino, responsabile che ha ordinato l’attacco all’Ucraina.

Anonymous, nello specifico, nelle ultime ore ha attaccato Graceful, lo yacht di Putin che ha un valore stimato di 87 milioni di Euro. Gli hacker l’hanno ribattezzato FCKPTN, vale a dire la versione senza vocali di “Fuck Putin”, un claim che è stato più volte utilizzato sui social nell’ambito dell’OpRussia. Le legioni di Anonymous sono entrate nell’Automatic Identification System, ovvero il sistema che raccoglie i dati di navigazione per comunicarli a Vesseltracker, dove Graceful compariva con il nome “FCKPTN”.

Ma non è tutto, perchè Anonymous ha anche cambiato la posizione e modificato le coordinate: FCKPTN è stato infatti segnato sull’Isola dei Serpenti, diventata nota per lo scambio tra i soldati in cui gli ucraini hanno gentilmente suggerito alla nave russa di “andare a quel paese”.

Anonymous successivamente ha manomesso anche i dati sulla posizione dell’imbarcazione che è stato diretto verso “l’inferno” (HELL). Nel giro di qualche ora è stato ripristinato il tutto ed ora la nave si trova nel porto del Mar Nero.

Nella giornata di ieri Anonymous ha hackerata i siti dei media russi, mentre qualche ora prima era toccato alla Bielorussia a cui è stato disattivato il sistema ferroviario.