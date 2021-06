Anonymous si scaglia contro Elon Musk: "basta giocare con le criptovalute"

Nella notte italiana il gruppo di hacktivisti Anonymous ha diffuso un video di tre minuti e 47 secondi in cui si rivolge esplicitamente ad Elon Musk. Il filmato, inutile dirlo, ha superato quota 1 milione di visualizzazioni nel giro di poche ore, ed ha ad oggetto i tweet del sudafricano sulle criptovalute.

"Questo è un messaggio di Anonymous per Elon Musk" inizia il discorso pronunciato dalla voce criptotata, che descrive il CEO di SpaceX e Tesla come "un altro ricco narcisista che è alla disperata ricerca di attenzioni".

Come dicevamo poco sopra, Anonymous si sofferma sui recenti tweet di Musk sul mercato delle criptovalute, ed in particolare sui suoi attacchi al Bitcoin. "Sembra che i tuoi giochetti con il mercato delle criptovalute abbiano distrutto delle vite" afferma Anonymous, secondo cui i messaggi dell'imprenditore mostrano un "chiaro disprezzo per il lavoratore medio".

Anonymous afferma che le persone hanno visto i loro "sogni liquidati" dagli "scatti d'ira pubblici" di Musk, a cui viene lanciato un avvertimento: "potresti pensare di essere la persona più intelligente, ma la partita è appena iniziato. Noi siamo Anonymous. Aspettaci".

Proprio qualche giorno fa un altro tweet di Musk aveva fatto perdere il 5% al Bitcoin, ma a far discutere sono i continui tweet su Dogecoin.