Anonymous contro lo sfruttamento petrolifero in Basilicata: hackerata la giunta regionale

E' partita nella giornata di ieri la nuova #OpGreenRights di Anonymous Italia. Il gruppo di hacktivisti ha infatti dato il via all'operazione ai danni della Regione Basilicata, per denunciare lo sfruttamento petrolifero del territorio e l'inquinamento.

Ad essere stati colpiti i database regionali di giunta, consiglio, azienda regionale di promozione del territorio e dei comuni della Val D'Agri.

Oltre alle classiche tabelle dei database, comprensive di oltre 250 righe, gli hacker hanno divulgato nomi, cognomi, username, password ed email degli amministratori. Sono presenti anche le credenziali di 198 aziende lucane, comprensive di nome, email, telefono, siti web, partita IVA e codice fiscale, ma anche la lista di circa trenta uffici per le relazioni col pubblico, l'elenco del personale amministrativo ed altro.

Nel database, che sicuramente verrà protetto rapidamente, sono presenti anche i login e password dei siti web istituzionali di comuni interessati dai danni provocati dall'estrazione petrolifera, tra cui Pietra Pertosa, Rionero in Vulture, Missanello, San Martino d'Agri e Nova Siri.

Nella rivendicazione Anonymous sottolinea che si tratta di "uno scempio firmato dall'italiana Eni", ecco perchè l'attacco è stato necessario per denunciare "le persone che hanno avuto e che hanno tuttora un ruolo in questa situazione disgustosa, sia per il disastro ambientale, sia per la corruzione che regna sempre sovrana nel nostro Paese, e delle decine di processi in cui non si è mai trovato un colpevole soprattutto dopo essere venuti a conoscenza di dati falsificati, consentendo così guadagni miliardari per l’Eni e per i vari politici autoctoni e non solo".

L'operazione era stata preannunciata in un comunicato pubblicato qualche giorno fa sul blog ufficiale di Anonymous.