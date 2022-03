Anonymous, ultimatum alle società ancora attive in Russia: 'avete 48 ore'

Se la guerra di invasione senza precedenti sferrata dall'armata russa su territorio ucraino lascerà strascichi per decenni, questo conflitto passerà alla storia anche per il fortissimo utilizzo dell'etere.

Infatti, negli ultimi giorni abbiamo assistito a un'escalation impressionante di attacchi e rappresaglie tra gruppi organizzati e non. Il più curioso, senza dubbio, è stato il caso di un ricercatore ucraino che ha pubblicato il codice sorgente del ransomware Conti, un durissimo colpo al gruppo filorusso che sempre nell'ultimo periodo era stato colpito con un leak delle chat private.

Nel frattempo, Anonymous ha preso le parti del più debole, sfoderando tutte le sue armi al servizio dell'Ucraina in una guerra comunicativa senza precedenti. Come dimenticare, per esempio, l'incredibile attacco Anonymous alla TV russa, che ha consentito di mandare in onda immagini reali del conflitto al posto della propaganda di Stato.

Nelle ultime ore, però, il gruppo anonimo ha alzato ulteriormente i toni, puntando il faro non più direttamente sul Cremlino, bensì sulle società occidentali che ancora continuano a fare affari in Russia. Nell'ultimo tweet possiamo leggere che "esortiamo le società che continuano a operare in Russia pagando tasse per il budget del governo criminale del Cremlino: andate via dalla Russia! Vi concediamo ancora 48 ore per rifletterci e ritirarvi dalla Russia, altrimenti sarete nostri obiettivi!". Un messaggio senza mezzi termini, seguito da un'immagine con i simboli di alcuni dei giganti che ancora lavorano nel paese eurasiatico.

Non c'è ancora una correlazione, tuttavia proprio in giornata due colossi del petrolio presenti nell'immagine hanno annunciato il proprio ritiro dal paese.