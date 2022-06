Anoressia: Ecco i danni che comporta a livello cerebrale

Grazie ad una recente ricerca internazionale, sono state individuate delle alterazioni a livello cerebrale in uno dei più gravi disturbi psicologici dei giorni nostri. Che possa essere un primo passo verso la diagnosi precoce?

L'anoressia è un grave disturbo alimentare oltre che una condizione di salute mentale. Ha un tasso d'incidenza decisamente elevato. Nel Regno Unito ad esempio, colpisce oltre 250.000 ragazzi e ragazze di età pari o superiore a 16 anni. Il tipico comportamento risiede nella paura di prendere peso ed ingrassare, ragion per cui si tende ad evitare il cibo, creandone un rapporto totalmente disfunzionale.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Biological Psychiatry, rivela che le persone con tale patologia dimostrano riduzioni considerevoli in tre aspetti fondamentali del cervello: spessore corticale, volumi sottocorticali e superficie corticale. Si pensa inoltre che tali riduzioni implichino la perdita di cellule cerebrali o le connessioni tra di esse.

Confrontando questi dati con quelli di altre patologie psichiatriche/psicologiche, vi è una riduzione complessiva dalle due alle quattro volte maggiori rispetto alle persone con condizioni come depressione, ADHD (Disturbo da deficit di attenzione) o DOC (Disturbo ossessivo-compulsivo)

Sulla base dei risultati, il ricercatori sottolineano l'importanza di un trattamento precoce per aiutare le persone con anoressia ad evitare cambiamenti strutturali cerebrali a lungo termine. Il trattamento in genere comporta forme di terapia cognitivo comportamentale ed in modo cruciale, l'aumento di peso.

Inoltre la dott.ssa Esther Walton del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bath, afferma che: "Le marcate riduzioni della struttura cerebrale, erano meno evidenti nei pazienti già in via di guarigione. Questo è un buon segno, poiché indica che questi cambiamenti potrebbero non essere permanenti. Con il giusto trattamento, il cervello potrebbe essere in grado di riprendersi".