Another Brick in The Wall, i bambini del coro non sono stati mai pagati

A uno dei dischi più influenti della storia della musica, The Wall dei Pink Floyd, è legata una singolare curiosità: i bambini del celebre coro di Another Brick in the Wall non sono stati mai pagati.

Nel 2004, venticinque anni dopo l'uscita del disco, i componenti del coro si sono rivolti all'avvocato Peter Rowan, esperto in diritto musicale, per fare causa ai Pink Floyd e ricevere la cifra a loro spettante per i diritti d'autore. Si trattava di poche centinaia di sterline a testa, ma per loro era "una questione di principio".