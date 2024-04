Another one bites the dust: Google uccide un altro dei suoi servizi

Il cimitero dei servizi di Google si allarga ulteriormente, dopo l’annuncio del motore di ricerca della dismissione di un altro dei propri servizi. La comunicazione è stata inviata ad alcuni utenti via mail, dove si leggono anche le motivazioni della scelta.

Il servizio interessato è la VPN di Google One, introdotta nel 2020 da Google e che sarà disattivata nel corso dei prossimi mesi. Presentato come “un ulteriore livello di protezione online per gli smartphone Android” e per “proteggere i tuoi dati”, richiedeva un piano Premium da 9,99 Dollari al mese, che poi successivamente è stato ridotto a 1,99 Dollari al mese.

Nella mail si legge che Google ha deciso di disattivare “la funzionalità VPN perché ha scoperto che le persone semplicemente non la utilizzavano”. L’azienda ha anche spiegato che la scelta di dismettere questo servizio consentirà al team di “focalizzarsi su altri servizi” e di “supportare le funzionalità più richieste con Google One”.

Nell’agosto del 2021, Google ha portato la VPN di Google One anche in Italia, ad un prezzo di 9,99 Euro al mese o 99,99 Euro all’anno, vale a dire l’importo richiesto dal piano di Google One con almeno 2 terabyte di memoria.

Qualche anno fa, in occasione di Halloween Google ha creato un vero e proprio cimitero con le lapidi dei servizi chiusi.

