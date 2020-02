Avere ansia per colpa del coronavirus? Secondo gli esperti è assolutamente normale

Aver paura del nuovo coronavirus, recentemente rinominato in COVID-19, è normale. Secondo gli psicologi, l'ansia correlata all'epidemia è una risposta comprensibile all'ignoto, anche se alcune persone sono particolarmente vulnerabili.

Quello che non conosciamo - per ovvie ragioni - ci fa più paura di quello che conosciamo, secondo lo psicologo Baruch Fischhoff, professore alla Carnegie Mellon University. Avere paura dell'ignoto, infatti, è un istinto umano che ci protegge da potenziali minacce. Alcune, però, possono essere alimentate anche dalla xenofobia. "Quando un problema di salute come l'Ebola o il coronavirus proviene dall'estero, riceviamo informazioni ridotte rispetto ai problemi di salute del nostro paese", afferma Fischhoff durante un suo intervento.

La risposta dell'ansia delle persone cambia sempre. "In assenza di una chiara risoluzione, si preoccupano e cercano maggiori informazioni nel tentativo di risolvere l'ansia e sradicare l'incertezza", afferma la psicologa Julie Pike. Le persone che conoscono un malato, inoltre, possono essere ancora più colpite emotivamente, generando casi di disturbo post-traumatico da stress e depressione. "Ci sono persone che amiamo, e siamo ansiosi ogni volta che si ammalano", continua Fischhoff. "In un certo senso, siamo ancora più impotenti di loro."

Come combattere l'ansia? Limitando l'esposizione dei media e seguire le norme rilasciate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. "La cosa migliore che possiamo fare è assicurarci di lavarci le mani e proteggerci come faremmo con qualsiasi altro virus", esordisce Pike. "Mentre è bene avere un'idea generale di ciò che sta accadendo, soprattutto se si vive vicino a un'area con un'alta concentrazione di casi, è importante limitare l'esposizione dei media, in particolare da fonti prive di documenti o potenzialmente inaffidabili".