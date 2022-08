'Ansia' da poca batteria? Ecco la chat coi cuccioli di Labrador di OnePlus

In occasione del lancio ufficiale di OnePlus 10T 5G, Pete Lau e soci hanno annunciato l'arrivo di un tenerissimo servizio per combattere la cosiddetta "ansia da batteria". Come? Chattando con dei cuccioli di labrador!

Non è assolutamente uno scherzo. Come spiega la compagnia, OnePlus 10T 5G punta moltissimo sull'autonomia e la ricarica SuperVOOC da 150W lo dimostra. In appena 19 minuti, il nuovo dispositivo dell'azienda riesce a passare da 0 al 100%.

Alla base del servizio WhatsApp c'è una ricerca condotta da Perspectus Global nell'agosto 2022 e commissionata proprio da OnePlus: i cuccioli di cane aiutano a superare ansia, stress e più in generale a superare momenti difficili. Condotto su un campione di 1000 persone, lo studio ha portato a questa simpatica idea del brand rosso.

Basterà scrivere un messaggio su WhatsApp al numero +393248225363 il giorno 18 agosto per ricevere una bella ricarica di coccole da parte di Dobie, Wilbur, Purple e Duck, quattro meravigliosi cuccioli di labrador che non vedono l'ora di farci compagnia.

Come spiega l'azienda nel comunicato ufficiale, "Con il 100% di tenerezza, il OnePlus Battery Pack risponderà alle preoccupazioni di chi è sempre in ansia per la batteria e rigenererà il loro umore inviando un adorabile video personalizzato con un cucciolo che gioca".

Insomma, una divertente iniziativa per il lancio di un dispositivo molto interessante. Sicuramente non passerà inosservata, in attesa di saperne di più dopo il teaser di Pete Lau sul foldable OnePlus.