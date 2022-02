Avete l'ansia dopo i postumi di una sbornia? Potrebbe essere 'Hangxiety'

L'Hangxiety - che potremmo tradurre semplicemente con "ansia da postumi della sbornia" - colpisce circa il 12% delle persone e può variare in gravità a seconda della persona. Mentre la maggior parte delle persone durante l'hangover sperimenta mal di testa, stanchezza, sete o nausea, alcuni soggetti sperimentano anche ansia, tra le altre cose.

Quando il corpo si riprende da una notte di bevute, i postumi di una sbornia creano uno stato di stress fisiologico; lo stesso stress, ad esempio, che si verifica quando il corpo è sotto pressione, come a causa di malattie o infortuni. Lo stress non solo provoca cambiamenti nel nostro sistema immunitario, ma aumenta anche i livelli di cortisolo, "l'ormone dello stress", la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. A proposito, i metodi che conosci per contrastare il post sbornia sono probabilmente falsi.

Anche la dopamina, prodotta dal nostro cervello, è più bassa durante l'hangover (la dopamina svolge un ruolo importante nella regolazione dell'ansia). Lo stress creato dalla situazione di post sbornia, insomma, può anche rendere difficile far fronte a qualsiasi altra situazione di stress che può verificarsi durante il periodo.

Una situazione di post sbornia debilita il corpo, e il soggetto che sperimenta questi sentimenti potrebbe non riuscire a gestire efficacemente i pensieri ansiosi. Una domanda, adesso, sorge spontanea: perché alcune persone provano ansia, mentre altre no? In particolare, sono coloro che "catastrofizzano" il dolore - causato dall'hangover - a provare più ansia.

La ricerca mostra anche che questo gruppo ha maggiori probabilità di sperimentare gravi postumi di una sbornia. L'hangxiety è maggiore nelle persone che affermano di essere molto timide e può essere collegate ai sintomi del disturbo da consumo di alcol. A proposito, per quale motivo i postumi di una sbornia sono così terribili?