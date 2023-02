Ant-Man è il super eroe più forte di tutti... almeno secondo la scienza

Proprio in questi ultimi giorni nelle sale è possibile andare a vedere il nuovo Ant-Man Quantumania e cercando sulla rete abbiamo trovato alcune dichiarazioni molto particolari da parte degli scienziati: per alcuni motivi che vi diremo tra poco, secondo molti addetti ai lavori Ant-Man è il super eroe più forte di tutti.

Portavoce di queste affermazioni è Spyridon Michalakis, un fisico quantistico del California Institute of Technology che ha lavorato come consulente scientifico per i due film precedenti.

Durante un'intervista di qualche anno fa, lo scienziato ha affermato che il super eroe Marvel che può rimpicciolirsi potrebbe battere persino Superman. "Superman è il mio supereroe preferito, ma non avrebbe avuto alcuna possibilità contro Ant-Man", afferma Michalakis. La tesi in favore di ciò è che - sempre secondo l'esperto - Superman è qualcuno che ha poteri supremi nel regno della fisica, con le leggi che comprendiamo, ma Ant-Man va ben oltre: nel Regno Quantico.

"L'uomo formica" potrebbe infatti riscrivere le leggi della fisica, muoversi nello spazio e nel tempo in modi che nessun altro supereroe può fare. Secondo un altro scienziato, un certo James Kakalios, professore di fisica all'Università del Minnesota e autore del famoso libro "La fisica dei supereroi", è probabile che il super eroe Marvel abbia trovato un modo per manipolare il campo di Higgs, ovvero quella "cosa" che dà a tutta la materia la massa e l'inerzia.

Proprio per questo motivo, almeno per alcuni, Ant-Man è il super eroe più forti di tutti... ma siamo sicuri che non è così per molti di voi.