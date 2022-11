L'Antartide sarà mai abitabile? Ecco quando potremo vivere qui

Quando si pensa all'Antartide si immagina un luogo freddo e inospitale... ed effettivamente è realmente così. Tuttavia, considerando i progressi tecnologici e il cambiamento climatico, potrebbe mai cambiare? Ecco quanto tempo ci vorrà per rendere questa landa di ghiaccio quantomeno vivibile per noi umani.

Non fate le valigie, perché almeno fino al prossimo secolo l'Antartide sarà un luogo troppo estremo per noi. Il clima e il terreno attuali, infatti, non supportano per nulla biodiversità per le colture o gli animali per il cibo. Il problema, inoltre, è dato anche dall'isolamento geografico della regione.

Non è sempre stato così, poiché "sulla base dei reperti fossili, questo luogo aveva un clima perfettamente adatto per foreste e dinosauri", ha dichiarato Steven Chown, professore di scienze biologiche alla Monash University in Australia. "Circa 100 milioni di anni fa, l'Antartide sosteneva una vegetazione ben sviluppata, foreste consistenti e una serie di organismi, come conifere, felci e piante da fiore note come angiosperme."

Se l'umanità riuscirà a colonizzare anche l'Antartide molto probabilmente avrà fallito con l'obiettivo di limitare il cambiamento climatico, quindi la speranza è che questo giorno arrivi tra moltissimo tempo. "Lo scioglimento della calotta glaciale dell'Antartide occidentale e il conseguente innalzamento del livello del mare, cambierà non solo la geografia dell'Antartide, ma il clima dell'intero pianeta", ha dichiarato infine Chown.

A proposito, sapete che recentemente è stato trovato un fiume gigante sotto l'Antartide?