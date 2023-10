Sopra l'Antartide si è aperto un buco nell'ozono davvero gigantesco

Nel cielo sopra l'Antartide, un fenomeno preoccupante ha catturato l'attenzione degli scienziati: un gigantesco buco nell'ozono, uno dei più grandi mai osservati. Questa incredibile apertura nella nostra protezione atmosferica, rivelata dai dati satellitari, ha raggiunto dimensioni impressionanti, paragonabili all'intera area del Nord America.

Cosa ha causato un tale squarcio? Gli esperti ritengono che una delle possibili cause possa essere l'eruzione del vulcano sottomarino di Tonga all'inizio del 2022. Questa eruzione ha avuto una potenza esplosiva paragonabile a oltre 100 bombe di Hiroshima e potrebbe aver influenzato l'atmosfera in modi che non avevamo previsto.

L'ozono, presente in una fascia dell'atmosfera terrestre, svolge un ruolo cruciale nel proteggere la vita sulla Terra dai dannosi raggi ultravioletti del sole. Tuttavia, nel 1985, gli scienziati scoprirono che sostanze chimiche chiamate clorofluorocarburi, o CFC, stavano danneggiando questa preziosa barriera. Fortunatamente, l'uso di CFC è stato bandito a livello internazionale nel 1989, permettendo all'ozono di iniziare a rigenerarsi.

Nonostante ciò, ogni anno si formano ancora buchi nell'ozono sopra le regioni polari. Quest'anno, il buco ha raggiunto la sua massima estensione il 16 settembre, coprendo un'area di 10 milioni di miglia quadrate. Questa scoperta ha sollevato molte domande e preoccupazioni, ma gli scienziati sono ottimisti: se manteniamo bassi i livelli di CFC, la barriera di ozono potrebbe rigenerarsi completamente entro il 2050.