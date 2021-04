Antartide: l'iceberg più grande del mondo si è sciolto

Su queste pagine vi abbiamo già raccontato dell'odissea del famigerato iceberg A68 che, dopo essersi staccato dalla calotta glaciale Larsen C nel 2017, è diventato uno dei più grandi pezzi di ghiaccio galleggianti della Terra (con oltre 5.800 chilometri quadrati).

Da allora, l'iceberg ha perfino rischiato di schiantarsi con l'isola della Georgia del sud, abitata da tantissimi animali. Lo scontro (per fortuna!) non è mai avvenuto e, durante il tragitto, a causa delle alte temperature dell'acqua si è ulteriormente diviso in altri grandi pezzi, perdendo il suo primato come "iceberg più grande del mondo".

Non solo: mentre si trovava in queste acque, il pezzo di ghiaccio si è sciolto ulteriormente, talmente tanto da non essere più tracciabile. Il National Ice Center degli Stati Uniti, infatti, traccia gli iceberg che sono lunghi almeno 18,5 chilometri o che hanno un'area di almeno 68,5 km quadrati. Il pezzo più grande di A68 misurava solo 5,5 km per 3,7 km.

"Abbiamo visto ogni piccola svolta e cambiamento", ha dichiarato alla BBC Laura Gerrish, specialista di mappe presso il British Antarctic Survey. "Siamo stati in grado di seguire i progressi con immagini satellitari giornaliere, a un livello di dettaglio che non eravamo realmente stati in grado di fare prima". Insomma, la storia dell'iceberg sembra essere finita per sempre.