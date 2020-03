In Antartide la neve è diventata rosso sangue. Ecco perché

L'Antartide si tinge di rosso. No, non si tratta di alcun scenario da film horror. I colpevoli di questo incubo sono delle microscopiche alghe comuni in tutte le regioni ghiacciate e innevate della Terra, dall'Artico alle regioni alpine.

Alcuni scienziati residenti nella base di ricerca ucraina di Vernadsky, in Antartide, hanno subito cercato il colpevole. I responsabili sono chiamati "Chlamydomonas nivalis". Queste alghe durante l'invero sono "addormentate", ma una volta che la luce del nostro Sole li riscalda abbastanza si "svegliano".

Mentre maturano, queste microscopiche alghe perdono la loro mobilità e sviluppano adattamenti unici per sopravvivere all'ambiente estremo, tra cui una parete cellulare isolante secondaria e uno strato di carotenoidi rossi, che cambia il loro aspetto da verde ad arancione a rosso. "Questo strato protegge le alghe dalle radiazioni ultraviolette", spiega il Centro scientifico antartico nazionale dell'Ucraina sulla loro pagina Facebook ufficiale.

Nonostante la fioritura delle alghe sia benefica per tutti gli animali che se ne nutrono, questo evento contribuisce allo scioglimento dei ghiacci (che recentemente ha portato alla luce una nuova isola sconosciuta in Antartide). Uno studio del 2016 ha dimostrato che le fioriture delle alghe possono ridurre la quantità di luce riflessa dalla neve fino al 13%. "Ciò comporterà tassi di fusione più elevati", continuano i ricercatori.

Tutto ciò fa parte di una sorta di "effetto a catena": l'aumento delle temperature porta a una maggiore fusione dell'acqua che favorisce, a sua volta, la crescita di più alghe portando a un tasso di fusione più elevato.