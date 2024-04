L'Antartide è piena di vulcani, ma questi potrebbero eruttare un giorno?

Conosciuta per le sue distese infinite di ghiaccio, l'Antartide nasconde sotto la sua fredda superficie un segreto: decine di vulcani. Immersi sotto l'enorme calotta glaciale dell'occidente, questi giganti dormienti costituiscono la più grande regione vulcanica del pianeta, un regno di fuoco celato tra le nevi perpetue.

Scoperti grazie a uno studio del 2017, questi 138 colossi, di cui 91 recentemente rivelati, pongono interrogativi intriganti sulla loro attività (mentre il ghiaccio raggiungere un record negativo). Sebbene solo due di questi vulcani, l'Isola Deception e il Monte Erebus, vantino un'attività confermata, con il secondo che erutta ininterrottamente dal 1972, offrendo spettacoli di gas, vapore e talvolta vere e proprie "bombe" di roccia, la questione della loro potenziale eruzione rimane aperta.

Il Monte Erebus, in particolare, affascina per il suo lago di lava permanente, fenomeno raro che testimonia le straordinarie condizioni al suo interno. La caldera dell'Isola Deception, dal canto suo, testimonia l'ultima eruzione nel 1970, mantenendo gli studiosi in costante vigilanza, sebbene attualmente non si prevedano eruzioni imminenti.

La presenza di fumarole, sfiati che rilasciano gas e vapori, aggiunge un ulteriore livello di mistero a questo paesaggio ghiacciato, capace di formare torri di ghiaccio fumarolico alte fino a tre metri. Nonostante le sfide logistiche e climatiche, gli scienziati non desistono nel monitorare questi giganti dormienti, armati di strumentazione specifica per captare i minimi segnali di inquietudine sotterranea.

A proposito, brutta notizia: le piante stanno crescendo in Antartide.

