L'Antartide quando è diventato un continente per la prima volta?

L'aspetto dei continenti è cambiato molto durante la storia della Terra. Ad esempio l'Antartide, un luogo desolato e piano di ghiaccio, non è mai stato sempre in questo modo e un tempo faceva parte di un supercontinente più grande.

Oggi il continente è il più grande blocco di ghiaccio sulla Terra, con 14 milioni di chilometri quadrati. Potrebbe non sembrare, poiché noi vediamo soltanto ghiaccio, ma "l'Antartide è un continente come qualsiasi altro che ha un'ampia varietà di paesaggi (catene montuose, valli e pianure)", secondo Libby Ives, dottoranda in geoscienze presso l'Università del Wisconsin-Milwaukee.

La storia geologica del continente, però, rimane un mistero perché meno dell'1% del continente ha rocce esposte. L'Antartide, infatti, è diviso in due parti: Oriente e Occidente. L'Antartide orientale è un cratone, ovvero un blocco continentale della crosta terrestre composto da rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche (alcune che hanno 3 miliardi di anni).

L'Antartide occidentale è invece giovane e composta principalmente da rocce vulcaniche create nel periodo in cui il supercontinente Gondwana iniziò a frantumarsi durante il periodo Giurassico (circa 200 milioni di anni fa). Non è sempre stata in questo modo, poiché durante l'era mesozoica (da 252 milioni a 66 milioni di anni fa) il continente era una foresta pluviale piena di dinosauri e vita.

Attualmente, la scienza non sa con esattezza quando l'Antartide divenne ufficialmente un "continente solitario". Oggi, tuttavia, sappiamo che il blocco di ghiaccio svolge un ruolo fondamentale nel sistema climatico terrestre e il cambiamento climatico sta minacciando la sua esistenza. A proposito, sapete che in Antartide ci sono delle misteriose cascate di sangue? Ecco, in realtà, cosa sono.