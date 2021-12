Straordinaria scoperta sotto i ghiacci dell'Antartide

Nonostante occupino quasi 1,6 milioni di km quadrati, le piattaforme di ghiaccio antartiche sono tra gli ambienti meno conosciuti sulla Terra. In questi habitat perennemente bui, freddi ed immobili la vita è stata poco documentata ma, soprattutto, raramente raccolta.

Un team di ricercatori tedeschi, dell'Alfred Wegener Institute (AWI) e dell'Helmholtz Center for Polar and Marine Research, ha quindi cercato di colmare tale lacuna, utilizzando una tecnica "ad acqua calda" che ha generato due fori, attraverso quasi 200 metri della piattaforma di ghiaccio di Ekström, vicino alla stazione di Neumayer III nel mare di Weddell sudorientale; un ambiente estremamente rigido e freddo.

Gli straordinari frammenti di vita rinvenuti sui fondali sono stati del tutto inaspettati. Nonostante infatti si trovassero a diversi chilometri dal mare aperto, la biodiversità degli esemplari raccolti era estremamente ricca. In effetti, più ricco di molti campioni di acque libere trovate sulla piattaforma continentale dove ci sono invece molta più luce e fonti di cibo.

Il team, sulle pagine della rivista Current Biology, ha affermato di aver scoperto un incredibile numero di specie, ben 77, più di quanto precedentemente noto da questo intero ambiente, inclusi Briozoi a forma di sciabola (piccoli invertebrati acquatici)come la Melicerita obliqua e vermi serpulidi (della famiglia di anellidi policheti) come la Paralaeospira sicula.

Il dott. David Barnes, biologo marino del British Antarctic Survey ed autore principale dello studio, ha affermato: "La scoperta di così tanta vita presente in queste condizioni estreme è una completa sorpresa e ci ricorda come la fauna marina antartica sia unica e speciale. La cosa incredibile è che abbiamo trovato prove di così tanti tipi di animali, la cui maggior parte si nutre di microalghe (fitoplancton) che però non sono presenti in questo ambiente. Quindi la grande domanda è come sopravvivono e prosperano queste creature?"

Il team ha quindi ipotizzato che debbano esserci abbastanza alghe trasportate sotto la piattaforma di ghiaccio, così da favorire una tale rete alimentare. La microscopia dei campioni ha infatti mostrato che, sorprendentemente, la crescita annuale di ben quattro specie diverse era paragonabile a quella di creature simili negli habitat marini aperti della piattaforma antartica.

La datazione al carbonio dei resti presenti nel fondale marino, ha inoltre dimostrato come quest'oasi di vita sia esistita ininterrottamente per quasi 6000 anni sotto la piattaforma di ghiaccio. Una grande sorpresa per i ricercatori, che hanno constatato le capacità di persistenza, resilienza e caparbietà delle forme di vita.

Il team ha osservato inoltre come, con il cambiamento climatico che danneggia gli oceani sei volte più velocemente del previsto, il possibile crollo di queste piattaforme di ghiaccio sia una spada "spada di Damocle" cui bisogna tener conto; il tempo per studiare e proteggere questi ecosistemi sta per scadere.

E come se non bastasse il Ghiacciaio dell'Apocalisse potrebbe rompersi entro 3 anni.