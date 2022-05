In Antartide scoperti batteri iper resistenti agli antibiotici da 'tenere sott'occhio'

In Antartide sono stati scoperti batteri "iper-resistenti" agli antibiotici. Non sono una minaccia, sostengono gli esperti, ma hanno il potenziale per rappresentare un rischio per la salute umana globale negli anni a venire. Ciò sarà ancora più vero soprattutto in futuro, quando il continente sarà minacciato dai cambiamenti climatici.

Questi microrganismi sono in grado di avere una resistenza a molteplici antibiotici e altre sostanze antimicrobiche, come rame e cloro. I geni sono stati trovati in una varietà di generi di batteri, tra cui Polaromonas, Pseudomonas, Streptomyces, Variovorax e Burkholderia.

Tutto ebbe inizio tra il 2017 e il 2019, quando degli scienziati dell'Università del Cile raccolsero campioni di suolo dalla penisola antartica. Incredibilmente, gli addetti ai lavori trovarono dei geni capaci di dare vita a meccanismi mai visti prima e di eludere gli antibiotici. Quelli del gruppo Polaromonas, ad esempio, erano in grado di pompare fuori enzimi con il potenziale di inattivare antibiotici di tipo beta-lattamico, essenziali per il trattamento di varie infezioni.

Questo "super potere" da parte dei batteri, sostengono i ricercatori, è dovuto alle condizioni estreme dell'Antartide. La resistenza agli antibiotici è contenuta all'interno di "frammenti mobili" di DNA che possono essere facilmente trasmessi ad altri batteri attraverso il trasferimento genico orizzontale.

"L'idea che questi geni possano eventualmente raggiungere i batteri che causano infezioni nell'uomo o in altri animali, conferendo loro maggiori capacità di resistenza, non sembra essere irragionevole", ha affermato il dottor Andrés Marcoleta, capo dello studio della Facoltà di Scienze dell'Università del Cile. "La pandemia ci ha insegnato che i microrganismi, e in particolare i patogeni, possono causare effetti di portata globale. In questo senso, vale la pena chiedersi se i cambiamenti climatici possano avere un impatto sull'insorgenza di malattie infettive", dichiara infine l'esperto.

Insomma, i cambiamenti climatici potrebbero avere delle conseguenze disastrose, non solo per l'ambiente.