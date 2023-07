In Antartide sparisce un'area grande quanto l'Argentina: di chi è la colpa?

Solitamente, ogni anno il ghiaccio antartico si riduce nei mesi invernali, tipicamente febbraio, per poi ricostruirsi nei (nostri) mesi estivi. Ma quest'anno gli studiosi hanno notato qualcosa di diverso. Scopriamo insieme l’ennesimo dramma ambientale.

Dopo aver visto recentemente come addirittura metà degli italiani non creda nel riscaldamento globale, a metà luglio il ghiaccio marino dell'Antartide era di ben 2,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media registrata in un periodo che va dal 1981 al 2010. Per farvi capire ciò di cui stiamo parlando, si tratta di un’area equivalente all'intera Argentina, o se preferite agli stati dell’Arizona, Texas, New Mexico, Utah, California, Nevada e Colorado… messi insieme.

Si tratta addirittura di un risultato peggiore rispetto allo scorso anno. Il ghiaccio è infatti 1,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto del precedente minimo invernale stabilito nel 2022, secondo i dati del National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Esperti di tutto il mondo non hanno esitato nel definire tale fenomeno come "eccezionale", con delle probabilità che accada pari ad una volta ogni milione di anni.

"Il sistema antartico è sempre stato molto variabile. L'attuale livello di variazione è così estremo che qualcosa di radicale è cambiato negli ultimi due anni, ma soprattutto quest'anno rispetto ai 45 anni precedenti", ha dichiarato Ted Scambos, glaciologo all'Università del Colorado. Ma a cosa è dovuto tutto ciò? Scommettiamo che molti di voi avranno già indovinato.

Naturalmente non esiste un’unica causa, ma esistono piuttosto vari fattori che contribuiscono alla perdita di ghiaccio, come ad esempio i forti e continui venti occidentali che sono stati collegati all'aumento dell'inquinamento dovuto al riscaldamento del pianeta, oltre che alle più alte temperature di aria e acqua stessa.

Come dimostra la fase di "ebollizione globale" che stiamo vivendo, ovviamente una simile condizione potrebbe facilmente indicare un cambiamento a lungo termine per l’intero continente e non solo, con dei danni che appaiono sin da ora incalcolabili.