L'Antartide 'sta morendo', per il terzo anno il ghiaccio è sotto la soglia critica

Il velo di ghiaccio che avvolge l'Antartide ha visto il proprio abbraccio restringersi in modo allarmante, scivolando al di sotto dei due milioni di chilometri quadrati per il terzo anno consecutivo, un fenomeno che prima del 2022 rimaneva un inaudito assillo dal momento che gli occhi dei satelliti si aprirono sul mondo nel 1979.

Gli ultimi rilievi diffusi dal Centro Nazionale per la Neve e il Ghiaccio degli Stati Uniti disegnano un quadro dei tre anni più magri mai registrati in termini di estensione del ghiaccio marino che circonda il continente, lanciando un grido di allarme che risuona nei corridoi della scienza, dove si parla apertamente di una "transizione critica improvvisa".

Con la stagione estiva che raggiunge il suo apice, febbraio si posiziona come il mese testimone di tale contrazione, con il 18 febbraio segnando una media quinquennale al limite di 1.99 milioni di chilometri quadrati e il 21 scendendo ulteriormente a 1.98 milioni, un assaggio amaro se confrontato con il minimo storico di 1.78 milioni stabilito nel febbraio del 2023.

Ma il dramma non si ferma alla sola questione numerica. La natura stessa del ghiaccio che si riforma sembra aver subito una mutazione, diventando più sottile, più fragile, e quindi più suscettibile alle morsure di un clima che cambia volto. Ariaan Purich, scienziata del clima specializzata nelle dinamiche antartiche, insinua dubbi che il nuovo ghiaccio, seppur presente, non possieda la stessa resilienza dei suoi antenati, un dettaglio non trascurabile quando il ghiaccio marino svolge un ruolo cruciale nel riflettere la radiazione solare e mantenere in equilibrio il termometro globale.

Le conseguenze di questa erosione gelida non si limitano a un semplice cambio di scenario naturale, ma intaccano profondamente gli ecosistemi legati al ghiaccio marino, dalle microscopiche fitoplancton fino ai siti di riproduzione dei pinguini, tutti elementi di una catena che ora sembra vacillare sotto il peso di un "cambio di regime" forse innescato dal riscaldamento delle acque oceaniche.

La perdita del ghiaccio marino, dunque, non è solo un campanello d'allarme per l'Antartide, ma un grido di avvertimento per il mondo intero, esponendo sempre più il continente agli assalti dell'oceano e accelerando la perdita di ghiaccio terrestre con implicazioni dirette sul livello globale dei mari (e deformazioni dirette alla Terra). La comunità scientifica, sempre più preoccupata, invoca un'azione decisa, sottolineando la necessità di dati più consistenti e modelli climatici affinati per navigare queste acque incerte.

Nel frattempo, una ricerca ha svelato che i ghiacciai della Terra contengono meno acqua del previsto.