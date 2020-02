L'Antartide supera un nuovo record di temperatura: più di 20 gradi nel continente

In Antartide è stata registrata una nuova temperatura da record (in senso negativo) di 20.75 gradi Celsius, rompendo la barriera dei 20 gradi per la prima volta nel continente. La lettura è stata presa a Seymour Island, parte di una catena al largo della penisola che si trova all'estremità settentrionale dell'Antartide.

"Non avevamo mai visto una temperatura così alta in Antartide", ha affermato lo scienziato brasiliano Carlos Schaefer all'AFP. L'uomo ha voluto sottolineare che la lettura, presa in una stazione di monitoraggio su un'isola al largo della punta settentrionale del continente il 9 febbraio, "non ha alcun significato in termini di una tendenza al cambiamento climatico", perché si tratta di una temperatura presa una volta soltanto e non fa parte di un set di dati a lungo termine.

Schaefer ha affermato che la lettura è stata presa nell'ambito di un progetto di ricerca di 20 anni sull'impatto dei cambiamenti climatici sul permafrost della regione. La temperatura massima precedente è stata registrata nel 2019. "Non possiamo usarla per prevedere i cambiamenti climatici in futuro. È un punto dati", continua l'uomo. "È semplicemente un segnale che sta accadendo qualcosa di diverso in quella zona."

Tuttavia, aggiunge l'uomo, una temperatura così alta non è mai stata registrata in Antartide. L'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai, in particolare delle calotte glaciali in Antartide, sta aiutando a guidare l'innalzamento del livello del mare, minacciando le città costiere e le piccole nazioni insulari. L'ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato, secondo quanto dichiarato dalle Nazioni Unite il mese scorso.