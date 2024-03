In Antartide si sta sviluppando una nuova lingua, ecco quale

In una rivelazione che sfida i confini della linguistica e dell'isolamento geografico, gli abitanti della stazione di ricerca Rothera, situata nelle distese gelate dell'Antartide, stanno inaspettatamente dando vita a un nuovo accento.

Una ricerca condotta su 26 individui, che hanno condiviso sei mesi di vita in questo ambiente estremo nel 2018, ha illuminato come l'isolamento e la convivenza possano influenzare il modo in cui parliamo.

Attraverso una serie di registrazioni vocali di parole di uso comune, effettuate con cadenza quasi bimestrale, il gruppo di ricercatori, che includeva figure professionali come un cuoco, un dottore, un elettricista e altri membri dello staff di supporto, ha involontariamente partecipato a un esperimento linguistico senza precedenti.

Queste tracce sonore, analizzate dall'Istituto di Fonologia e Elaborazione del Linguaggio dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco, hanno svelato modifiche sottili ma significative nella pronuncia, segno distintivo dell'emergere di un nuovo accento. Tali cambiamenti, sebbene impercettibili ai diretti interessati, rappresentano i germogli di una trasformazione linguistica che, nei secoli, potrebbe cristallizzarsi in un accento stabile, ereditato dalle future generazioni di "antartici".

Al di là della fonetica, l'adattamento a questo inospitale continente ha portato alla creazione di uno slang unico, arricchendo il vocabolario con termini inediti che riflettono le peculiarità della vita in Antartide. Questa tendenza non è solo una testimonianza della resilienza umana, ma anche un promemoria della nostra innata capacità di adattamento e innovazione linguistica, evidenziando come l'ambiente influenzi profondamente le nostre modalità di comunicazione.

Mentre l'Antartide continua a essere un terreno di ricerca scientifica e di esplorazione, ora si afferma anche come culla di un fenomeno linguistico sorprendente. A proposito, sapete che negli USA si sta diffondendo una nuova lingua?

