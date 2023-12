I nostri antenati 400.000 anni fa mangiavano un carne davvero disgustosa

Circa 400.000 anni fa, i nostri antenati Homo sapiens condividevano il mondo con Neanderthal, Denisovani e altri tipi di umani, i cui DNA sopravvivono nei nostri geni. Una recente scoperta archeologica ha rivelato un aspetto sorprendente della loro dieta: i castori.

Gli archeologi hanno esaminato le ossa di almeno 94 castori, risalenti a 400.000 anni fa, scavate nel sito di Bilzingsleben, in Germania. Hanno scoperto segni di tagli fatti con strumenti in pietra sulle ossa dei castori, indicando una "sfruttamento sistematico di queste creature" da parte degli umani di quel tempo.

La distribuzione dei segni di taglio suggerisce che gli umani possano aver cacciato i castori sia per le loro pelli che come fonte di cibo. La scelta di questi roditori potrebbe essere stata influenzata dalla loro caratteristica rotondità. Il grasso era una risorsa alimentare importante durante il Pleistocene, e i resti appartenevano principalmente a giovani adulti, completamente cresciuti e ricchi di grasso, ma non ancora esperti nel gestire le minacce, rendendoli un bersaglio ideale per i cacciatori.

Questi risultati contraddicono l'ipotesi precedente che gli umani avessero una dieta relativamente ristretta fino a tempi più recenti del Pleistocene. "Fino ad ora, si pensava generalmente che le persone in Europa si nutrissero principalmente di grandi mammiferi fino a circa 50.000 anni fa, e che questa fosse una differenza importante rispetto alle strategie alimentari più flessibili degli umani moderni", ha detto Gaudzinski-Windheuser, uno degli autori dello studio.

"Abbiamo ora dimostrato che lo spettro alimentare degli ominidi era molto più ampio molto prima." Gaudzinski-Windheuser ha anche fornito una spiegazione del perché potrebbe sembrare che gli umani primitivi cacciassero principalmente animali più grandi, come bovidi e rinoceronti. "I resti di grandi mammiferi di questo periodo sono generalmente molto meglio conservati rispetto a quelli di piccoli, per non parlare dei resti vegetali", ha detto il ricercatore.

Oggi, però, mangiamo qualcos'altro - si dice - che proviene dal didietro dei castori: l'aroma di vaniglia.