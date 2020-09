I nostri antenati cuocevano il cibo già prima della scoperta del fuoco?

Una nuova scoperta mette in luce la possibilità che i primi ominidi, prima della scoperta del fuoco, cuocessero il loro cibo sulle sorgenti idrotermali.

Quello di saper accendere e domare il fuoco fu un momento di svolta per i primi esseri umani. Oltre alla luce ed al calore, permise loro di cuocere i cibi. I cibi cotti sono più facili da digerire e più nutrienti e la cottura ha davvero segnato un passo importante nello sviluppo e nell'affermarsi dei primi uomini. Si stima che la scoperta del fuoco, da parte degli esseri umani, sia avvenuta circa un milione di anni fa ma, un recente studio, afferma che già da molto tempo i primi ominidi cuocessero la carne sulle sorgenti termali. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy e ha visto il lavoro congiunto di due università: quella del Massachusetts e quella di Alcalà in Spagna.

Gli scienziati hanno scoperto un sito, a Olunnai, nella Tanzania del Nord, dove un insediamento dei primi ominidi si stanziò vicino ad una sorgente termale circa 1.8 milioni di anni fa, molto prima rispetto a quando si ipotizza fu scoperto il fuoco. Gli scienziati ipotizzano che i nostri antenati, in quelle zone, cucinassero utilizzando le sorgenti termali che avevano una temperatura di circa 80°C. Che l’area fosse ricca di sorgenti termali lo dimostra la presenza di una sostanza chimica, ovvero dei lipidi che sono prodotti da gruppi di batteri specifici che si trovano nelle sorgenti termali del parco di Yellowstone.

Le domande a cui gli scienziati cercano di rispondere è: come hanno fatto i primi uomini a scoprire che le sorgenti calde potessero cuocere la carne? Essa non è di semplice risposta ma è probabile che la scoperta fosse avvenuta per caso, magari con il ritrovamento della carcassa di un animale morto su una delle bocche idrotermali che si è inevitabilmente cotto. Insomma, probabilmente saranno necessari ulteriori studi ma questa possibilità rimane affascinante e interessante, sicuramente da indagare in maniera più approfondita.