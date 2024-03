Rispetto ai nostri antenati, le nostre ossa sono più leggeri per questa causa

Scopriamo che gli scheletri umani di oggi sono ben più leggeri e fragili rispetto a quelli dei nostri antenati. Gli studi indicano che la causa principale di questa trasformazione sia lo stile di vita sedentario dell'uomo moderno.

Mettendo a confronto le ossa di un chimpanzé con quelle di un essere umano attuale, emerge un dato evidente: le ossa del primo sono ricche di una struttura microscopica nota come osso spugnoso, un dettaglio che manca significativamente nelle nostre. Questa minore presenza alleggerisce i nostri scheletri ma accresce il rischio di fratture e osteoporosi.

Tuttavia, avere uno scheletro più debole e una maggiore propensione alle ossa rotte non sembrano essere vantaggi evolutivi evidenti. Allora, perché questa evoluzione? Due ricerche, pubblicate nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, offrono una spiegazione. Nel primo studio, gli autori analizzano i resti scheletrici di chimpanzé moderni, dell'antenato umano Australopithecus africanus, dei Neandertal, degli Homo sapiens primitivi e degli esseri umani odierni.

Dai loro studi emerge che, a eccezione dell'uomo moderno, tutte le altre specie presentano una densità molto più elevata di osso spugnoso. Ciò suggerisce che il cambiamento sia dovuto principalmente alla vita sedentaria dell'uomo moderno, priva degli esercizi che rafforzano le ossa, come l'inseguimento della preda o le lunghe ore trascorse nella ricerca di cibo.

Il secondo studio rinforza questa ipotesi confrontando la densità dell'osso spugnoso nelle articolazioni dell'anca di primati non umani, antichi cacciatori-raccoglitori e agricoltori. L'anca dei cacciatori-raccoglitori erano forti quanto quelle degli scimmie, mentre quelle degli agricoltori antichi mostravano una significativa perdita di osso spugnoso. Gli studiosi concludono che è la mancanza di esercizio fisico intenso, più che una pressione evolutiva verso scheletri più leggeri, a rendere le ossa dell'uomo moderno così fragili.

E ricordate: allenarsi in gruppo è meglio rispetto a farlo da soli.