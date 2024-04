Alcuni nostri antenati potrebbero aver vissuto in questa grotta lavica in Arabia Saudita

Un giovane team di antropologi e di archeologi ha appena effettuato una scoperta sensazionale all'interno di una grotta lavica in Arabia Saudita, trovando i primi elementi che fanno pensare che questa grotta sia stata abitata per migliaia di anni dalla nostra specie.

A chiarirlo è uno dei principali responsabili della scoperta, l'archeologo Michael Petraglia, della Griffith University in Australia, che ha personalmente esplorato la grotta alla ricerca di reperti rupestri e ossa di animali.

Secondo la lingua locale questa grotta si chiama Umm Jirsan e secondo i dati forniti dai ricercatori sembra essere stata abitata per circa 7.000 anni, durante il Neolitico e l'inizio dell'età del bronzo. I reperti più antichi invece risalgono a circa 10.000 anni fa, un tempo in cui la nostra specie si era già ampiamente distribuita su tutto il pianeta.

"Questa è la prima ricerca di questa tipologia all'interno dell'Arabia Saudita" ha affermato Petraglia, prima della pubblicazione del suo articolo su Plos One, prima di soffermarsi sulla struttura della grotta. "Umm Jirsan è profonda circa 1,5 km e i primi reperti che abbiamo trovato sono stati dei resti umani sparpagliati fra delle ossa di animali selvatici. Un ritrovamento che ci ha fatto pensare all'inizio al deposito di qualche popolazione di iena".

Successivamente, tuttavia, i ricercatori hanno trovato all'interno di questa grotta lavica frammenti di stoffa, pezzi di legno traforati e frammenti di roccia riconducibili al lavoro umano. Tutti indizi di come la grotta fosse stata abitata per molto tempo.

Analizzando i resti umani, gli scienziati sono stati anche in grado di identificare la tipologia di dieta consumata dai suoi antichi abitanti, che vivevano nei pressi di una oasi. Gli antichi abitanti di Umm Jirsan avevano a loro disposizione - oltre alla carne dei loro animali - anche la vegetazione tipica che cresceva al tempo in Arabia, mentre i reperti rupestri scolpiti nella roccia - molto diversi da quelli ritrovati in Quatar e raffiguranti bovini, capre e pecore - hanno confermato ancora una volta l'idea che il territorio circostante fosse stato riconvertito e reso abitabile per il bestiame.

Tali scoperte hanno permesso di capire che la storia dell'allevamento in questa regione è molto antica, mentre per quanto riguarda il futuro la situazione potrebbe cambiare drasticamente.

