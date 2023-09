I nostri antenati hanno rischiato di estinguersi a causa di questi fattori

Circa 900.000-800.000 anni fa, i nostri antenati umani hanno rischiato di estinguersi, secondo quanto riportato da un recente studio. Infatti, gli studiosi hanno constatato una media di 1.280 individui riproduttivi per oltre 100.000 anni, cioè una riduzione della popolazione del 98,7%.

Gli autori dello studio, pubblicato su Science, ritengono che un fattore importante potrebbe esser stato il raffreddamento estremo che iniziò 900.000 anni fa. Nel frattempo, in quella che noi oggi riconosciamo essere l’Africa, si sono palesati periodi grande siccità, causando l’estinzione di altre specie viventi che avrebbero rappresentato un importante fonte di cibo per i nostri antenati umani.

I co-autori dello studio hanno affermato in un email che, per sopravvivere a questi cambiamenti, i nostri antenati hanno dovuto combattere contro l’ambiente ostile. Qualora questo calo di popolazione fosse confermato, potremmo iniziare a inquadrare questo momento nel contesto dell’evoluzione umana, sia per quanto riguarda l’Homo heidelbergensis (emerso circa 700.000 anni fa), sia per i Neanderthal e i Denisovani, restringendo il pool genetico.

Tuttavia, Aaron Ragsdale, un genetista delle popolazioni dell’Università del Wisconsin-Madison, consiglia cautela nell’ipotizzare equazioni che vadano a giustificare gli esiti dell’evoluzione umana sulla base delle conclusioni di questa ricerca: “Ci sono critiche sia alla metodologia che all’interpretazione di questo studio”.

“In definitiva, penso che sia un’esagerazione concludere definitivamente che le popolazioni ancestrali umane abbiano subito un così grave declino nella dimensione effettiva della popolazione per quel periodo di tempo prolungato”, dice.