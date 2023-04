I nostri antenati utilizzavano allucinogeni già nell'Età del Bronzo: ecco la scoperta

Un nuovo studio pubblicato sulla nota rivista Scientific Reports fa luce su alcune antiche abitudini delle civiltà appartenenti all'Età del Bronzo ed in particolare al loro utilizzo di... allucinogeni.

Dopo aver visto il laudano che era la droga preferita in epoca vittoriana, una nuova analisi coordinata dall'università spagnola di Valladolid, ha esaminato i reperti rinvenuti nella grotta del Càrritx a Minorca. Si tratta di un luogo che risulta essere stato occupato per la prima volta circa 3.600 anni fa e che al suo interno contiene una camera utilizzata fino a 2.800 anni fa per le sepolture funerarie.

Fin qua, penserete "nulla di particolare", poiché ciò che ha destato meraviglia fra gli esperti risiede proprio in una seconda camera, sigillata e situata più in profondità nella grotta. È proprio in tale luogo che sono stati scoperti contenitori in legno e corni decorati con cerchi concentrici che custodiscono ciocche di capelli tinte di rosso prelevate da alcuni degli individui sepolti.

Il team di ricerca mediante l'utilizzo di diverse tecniche, ha sorprendentemente individuato nelle ciocche la presenza di alcaloidi come l’atropina, la scopolamina e l’efedrina. Mentre le prime due possono indurre allucinazioni, delirio e percezione sensoriale alterata, l'efedrina può addirittura potenziare l'eccitazione e l'attività fisica. Stiamo parlando nello specifico di sostanze facili da reperire perché presenti in natura, in alcune piante.

A quanto pare quindi, oltre a mangiare lumache giganti oltre 100.000 anni fa, già 3.000 anni fa alcune popolazioni facevano uso di queste sostanze stupefacenti e nello specifico di allucinogeni, molto probabilmente durante alcuni rituali considerati sacri.